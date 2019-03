6 mar 2019

Hay vestidos y vestidos, pero sin duda el último que le hemos visto lucir a Laura Matamoros en el último debate de 'GH Dúo' supera con creces cualquiera de nuestras expectativas. No sabemos si lo queremos para un 'look' de fiesta o un 'look' de invitada, lo único que tenemos claro es que ya soñamos con tenerlo en nuestro armario.

Lo mejor es que nada más verlo en uno de sus Instagram 'stories' nos hemos dado cuenta de que ya lo habíamos visto antes.

Laura Matamoroslució ayer en el plató de 'GH Dúo' este precioso vestido del diseñador Jacquemus. pinit Instagram.

Concretamente en el Instagram de Marta Lozano y en una de sus publicaciones de la nueva colección de Jacquemus y tenemos que decir que después de ver estos dos 'lookazos', lo deseamos aún más.

Ambas han sabido darle todo el protagonismo a este 'vestidazo' tejido a contraste en blanco y negro, con escote cruzado y con detalle de flecos del diseñador, combinándolo simplemente con unas sandalias de tacón a juego en color negro. La elección perfecta para un vestido que por sí sólo nos parece espectacular.

La mala noticia, es que como la mayoría de prendas del diseñador, este vestido también se encuentra fuera del alcance de nuestros bolsillos, ya que su precio es de 1000 euros.

Así que como nosotras ya vemos esta nueva 'prenda capricho' inalcanzable, nos hemos inspirado en este vestido de Jacquemus (aún siendo inimitable...) para encontrar otros diseños con detalle de flecos en el bajo, con los que poder copiar a ambas 'influencers' esta temporada. Y hemos dado con dos en la web de Asos que nos han encantado:

Opción 1:

Vestido ajustado largo con tiras, malla y flecos, 61,99 euros. pinit Asos.

Opción 2:

Vestido largo con detalle de flecos, 16,99 euros. pinit Asos.

¿Ya tienes tu favorito?

