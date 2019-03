8 mar 2019

Ya lo sabía Lady Di hace una década. Cómodas, fresquitas, versátiles, super combinables, hacen tipazo... no nos extraña nada que las mallas de ciclista vuelvan una temporada más con la llegada del buen tiempo. Y aunque la tendencia dice que se llevan en tejido denim (algo que no ha convencido a todas), Stradivarius tiene la solución estilística a todos tus looks con mallas de ciclista.

La tienda low cost de Inditex ha creado versiones para todos los gustos: desde el ya nombrado denim hasta los colores neón y el estampado animal print más salvaje del momento. Pero... ¿cómo combinarlas?

Con camisa:

La camisa es una de las mejores combinaciones según Stradivarius. Y más concretamente, la de color blanco. Perfecta para las mallas más llamativas como las de neón o las de animal print. Ficha estos looks para la primavera. Elige por el contrario, unas mallas más neutras y combínala con una blusa de rayas como protagonista.

1. Mallas animal print (7,99 euros). 2. Mallas de ciclista rosa flúor. (7,99 euros). 3. Jeans ciclista en tono blanco. (15,99 euros). Todo de Stradivarius. pinit d.r.

Con americana:

Llevar las mallas de ciclista con americana es todo un reto que solo algunas se atreven a cumplir. Famosas e influencers ya han lucido este look en el street style de las semanas de la moda más importantes del mundo. Stradivarius propone llevar la blazer abierta, pero si la llevas cerrada con cinturón a modo vestido, conseguirás un outfit de lo más elegante.

Jeans ciclista de Stradivarius. (15,99 euros). pinit stradivarius

Con jersey:

Look perfecto para el entretiempo: mallas de ciclista más jersey de punto. Un conjunto super cómodo y confortable para sobrevivir, con estilazo, a los últimos resquicios del frío. Juega con las combinaciones de colores y sorpréndete con la estrella de la nueva colección de Stradivarius.

Jeans ciclistas de Stradivarius en dos tonos diferentes. (15,99 euros). pinit d.r.

