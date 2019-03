13 mar 2019

Temporada tras temporada, los monos siguen triunfando como la opción favorita de las que buscamos resolver el look rápidamente, pero con estilo. Tanto éxito hace que la oferta de esta prenda en el 'low cost' sea cada vez más abundante y sofisticada, con diseños que se van complicando con estampados llamativos y patrones cada vez más intrincados. No queremos alejarnos del espíritu primero del mono, minimalista, práctico, cómodo, por eso no perdemos de vista el armario de Mango.

Mery Turiel se puso antes que María Pombo el mono de Mango que ha elegido también María Pombo. pinit INSTGRAM

No es casualidad que María Pombo y Mery Turiel hayan coincidido en fotografiarse con el mismo mono de Mango: son dos de las 'influencers' que más ojo tienen a la hora de elegir prendas accesibles con un plus de estilo. Además, si existe una prenda que conviene mirar primero en Mango, esa es el mono. Sus diseños equilibran perfectamente minimalismo y versatilidad, de forma que funcionan tanto en estilismos para citas formales (acompañados de 'blazers', sandalias de tacón y un bolso adecuado) como para ir de compras, con unas sencillas Converse.

El mismo monode Mango que llevan María Pombo y Mery Turiel, en color verde oliva. pinit MANGO

El mono de Mango que llevan Turiel y Pombo es un diseño fluido, con escote en pico, manga corta y cinturón a juego. Lo que más llama la atención es su color: un tono caramelo que favorece más a las morenas y a las pieles ya ligeramente bronceadas. Existe otra opción de color para ese mismo diseño que funciona perfectamente para las pieles más claras: en un fantástico verde oliva (39,99 euros).

Un mono minimalista en negro de Mango. pinit MANGO

Un mono con vocación atemporal, que seguramente resistirá muchos años en nuestro fondo de armario, es este diseño minimalista en color negro. Funciona como un folio en blanco que mutará en función del estilismo en el que lo introduzcamos: puede ser totalmente informar con unas sandalias flip flop o el colmo de la sofisticación con sandalias joya y un maquillaje nocturno. Además, estiliza muchísimo la silueta (39,99 euros).

Mono de Mango de espíritu práctico y natural, en lino y color beis claro. pinit MANGO

Nuestra tercera opción sigue en la línea de destacar los monos de Mango que apuestan por la versatilidad y el minimalismo. Este diseño de lino en color blanco roto nos ha enamorado por su depuración del clásico 'worker' hasta esta versión híper práctica. Los dos bolsillos frontales son una idea genial que le aportan un punto de interés añadido a la prenda (39,99 euros). La verdad: no sabemos cuál nos gusta más.