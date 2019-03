7 mar 2019

Compartir en google plus

Como sucede cada primavera (aunque aún no haya empezado), las flores hacen acto de presencia y no solo en la naturaleza, sino también en las colecciones de nuestras firmas de ropa favoritas. Sí, lo sabemos... Este año los lunares, el 'animal print' y los estampados 'tie dye' también arrasan, pero ¿qué sería de una primavera sin los estampados florales más coloridos? Nosotras no nos la imaginamos y parece que las 'instagramers' tampoco.

Una de las primeras en evidenciarlo ha sido la 'influencer' Alexandra Pereira en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Ella ha sido una de las 'influencers' en caer rendida a este nuevo mono corto con estampado floral de Zara. Ella ha sabido darle ese toque estrella con un sombrero de rafia ¿El resultado? ¡Un 'lookazo' de 10!

Pero Lovely Pepa no ha sido la única en hacerse con este mono tipo vestido de la firma. De hecho, lo hemos visto presente en numerosos perfiles de Instagram, uno de ellos ha sido el de la 'instagramer' Carla Dios:

Está claro que después de esto, ya hemos confirmado que se trata de otra de las prendas virales de la firma para esta nueva temporada. Así que no nos extrañaría nada que tardase pocos días en desaparecer de la web.

Por si acaso nosotras ya nos hemos adelantado a guardarla en nuestra app de Zara como una de esas prendas imprescindibles para esta primavera.

Mono tipo vestido con estampado de flores y fondo rojo, 29,95 euros. pinit Zara.

Lo mejor es que este mono corto con escote en pico, manga por debajo del codo, detalle plisado en la cintura y detalle elástico en la espalda aún sigue disponible en todas las tallas y además a un precio de 29,95 euros. ¿A qué esperas para hacerte con él?

No te pierdas...

- Laura Escanes ya tiene en su armario la sudadera con más 'girl power' de Zara

- Estos tops de Zara no pueden ser más bonitos ni más románticos

- Zara repone su vestido viral de lunares, esta vez en amarillo