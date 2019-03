15 mar 2019

Rocío Osorno no puede parar de triunfar: hasta Aitana se ha decidido por uno de sus diseños de fiesta (el vestido Ágatha, de 550 euros) para su aparición en los recientes Premios de Cadena Dial. Está claro que su carrera como diseñadora no puede ir más lanzada, pero lo que nos ocupa ahora es su estilo personal, un look cada vez más natural y juvenil que no puede favorecerle más. Nadie diría que ya es mamá de un niño que no tiene aún un año.

El top de punto con escote de pico de Zara que lleva Rocío Osorno.

Una de las claves de este rejuvenecimiento de Rocío Osorno es el maquillaje: el labial rojo echa años encima. Sin embargo, la prenda clave es este maravilloso top de Zara que consigue quitar años de encima gracias a su sencillez y a esas ondas en escote, bajo y mangas con un tono evocadoramente infantil. Es una monada

Detalle del punto 'pointelle' de Zara que lleva Rocío Osorno.

Se trata de un jersey de manga corta confeccionado en punto 'pointelle' (17,95 euros), un tipo de punto que logra tejidos muy ligeros, perfectos para el verano, gracias a que sigue un patrón lleno de calados. Nos encanta el dibujo de rombos que va haciendo, realzado con los pequeños volantes y las ondas en textura. Es un jersey de verano precioso al que podemos recurrir para quitarle años a cualquier look. Funciona.