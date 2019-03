15 mar 2019

Sara Carbonero no puede parar de triunfar con su estilo para el día a día. Aunque hay famosas que suelen brillar gracias a los 'outfits' que diseñan sus estilistas de cabecera, no es el caso de Carbonero, perfectamente autosuficiente a la hora de demostrar que lo suyo con la moda no es una casualidad. Esta foto que ha subido a su perfil de Instagram es una buena prueba de ello: nos ha descubierto un vestido de primavera de Mango que nos había pasado totalmente inadvertido y que es una pasada.

La verdad es que en la web de Mango el vestido no llama demasiado la atención: se trata de un diseño de gasa vaporoso, cruzado y adornado con un volante (59,99 euros). Aunque pertenece a la colección de fiesta, lo cierto es que se queda corto en sofisticación pero excede en formalidad para el día. Hemos tenido que ver la versión en movimiento de Sara Carbonero para darnos cuenta de todo lo que da de sí ese fantástico estampado romántico, que hace un contraste genial con la cazadora vaquera y las botas negras.

La verdad es que el vestido tiene varias ventajas. El patrón cruzado y acampanado favorece todas las siluetas, pero especialmente aquellas que desean disimular varios centímetros de cadera. Lo mismo ocurre con el escote de pico: disminuye ópticamente un pecho grande y realza el más pequeño. La manga corta acampanada también es genial para las que preferimos no enseñar demasiado brazo. Total: que es una compra fantástica. Gracias, Sara, por descubrírnosla.