18 mar 2019

Compartir en google plus

Hace unos días que Alba Díaz llegaba con su madre Vicky Martín Berrocal a Marrakech. Un viaje con el que además de enamorarnos de cada rincón de la ciudad más importante de Marruecos con las fotos de la 'influencer', también tenemos que confesar que hemos visto en sus 'lookazos' todas las prendas de Zara que necesitamos en nuestra maleta de vacaciones. Un mix de prendas fresquitas y muy estilosas que ya se han convertido en nuestra obsesión y que volarán sin duda de la web de Zara. De hecho hay una que parece que ya lo ha hecho...

Nos referimos a un vestido blanco que la hija de Vicky Martín Berrocal ha lucido en una de sus recientes publicaciones. Y no hablamos de un vestido blanco cualquiera, sino de uno de esos vestidos con cuello solapa, diseño cruzado, largo midi y lazada que nunca dejan de ser tendencia y que favorecen a todos los tipos de cuerpo.

Lo cierto es que han sido muchas las seguidoras que le han preguntado a través de los comentarios por la procedencia de esta prenda tan espectacular. Y ha sido a través de ellos donde hemos comprobado que una vez más, pertenece a Zara. Pero lo cierto es que en la web de la firma no hemos encontrado ni rastro de él.

No estamos seguras de si ya ha volado en tiempo récord o de si por el contrario la 'influencer' nos ha adelantado una prenda que aún no está en la nueva colección de la firma... Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que lo necesitamos ya en nuestro armario para esta primavera. Así que aunque no es el mismo, sí que hemos fichado un modelo similar pero con estampado de lunares negros ¡otra de las tendencias que seguirá presente esta temporada!

Vestido midi en color blanco con estampado de lunares, cuello solapa y manga larga, 29,95 euros. pinit Zara.

Un vestido igual de espectacular con el que podrás copiar este nuevo 'lookazo' de Alba Díaz y que estamos seguras de que ya tiene los días contados en la web de la firma sobre todo porque su precio es de 29,95 euros.

Alba lo ha combinado con unas 'sneakers' blancas de 'Xyon Sneakers'. Otro de los calzados que no falta en la mayoría de sus 'lookazos'.

Alba Díaz ha preferido combinarlo con unas 'sneakers' blancas. pinit Instagram.

¿El resultado? Un 'look' que ya planeamos copiar y que mezcla la elegancia de este diseño de Zara, con el estilo deportivo de las 'sneakers' consiguiendo una de esas combinaciones repletas de comodidad de las que nos declaramos fans absolutas y con las que Alba Díaz no deja de inspirarnos.

No te pierdas...

- Alba Díaz lleva uno de los vestidos que más nos gustan de Zara para este verano

- Alba Díaz revoluciona Instagram con una foto sin maquillaje y sin peinar

- Alba Díaz lleva los pantalones anchos que favorecen a todos los tipos de cuerpo