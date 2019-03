20 mar 2019

Cada uno de los 'looks' y consejos 'beauty' que comparte en su cuenta de Instagram Mery Turiel, no solo consiguen miles de 'likes' sino que también se acaban convirtiendo en una nueva necesidad para nosotras. Evidencia de ello es que en uno de sus recientes 'stories' de Instagram, además de fichar sus iluminadores milagrosos capaz de ponerte buena cara en cuestión de segundos, sus seguidoras y nosotras tampoco hemos podido evitar fijarnos en su 'look'.

Un 'look' que a primera vista para muchas parecía estar compuesto por un top con estampado floral, pero que poco después ella se encargó de desvelar que se trataba de un vestido disponible en Asos.

Mery Turiel lució este vestido en uno de sus recientes 'stories' de Instagram. pinit Instagram.

Y al buscarlo en la web de la firma nos hemos llevado la gran sorpresa ¡Es el 'vestidazo' perfecto para esta y todas las temporadas que hagan falta! y además su diseño nos chifla para cualquier 'look' de invitada o de diario que se nos ponga por delante en cuanto suban definitivamente las temperaturas.

Este vestido largo con estampado floral y espalda descubierta de Asos nos parece una buenísima opción para tus 'looks' de invitada esta primavera. pinit Asos.

Todo esto unido además a que su diseño con aberturas laterales en el escote y su espalda abierta lo convierten en uno de esos vestidos súper sexys y a la vez elegantes que sí o sí nos vemos en la necesidad de tener en nuestro armario.

Vestido largo con diseño trapezoidal y cuello halter en un diseño floral lineal de Asos, 70,99 euros. pinit Asos.

Si ya lo deseas tanto como nosotras te aconsejamos que te des prisa porque este modelo de Asos está volando literalmente de la web y no nos extraña... Su precio es de 70,99 euros y aún quedan ¡5 tallas disponibles! Descubre si alguna de ellas es la tuya y no te quedes sin él esta temporada porque el 'lookazo' estará asegurado ¡Palabra de Mery Turiel!

