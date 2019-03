24 mar 2019

La noche del sábado 23 de marzo tuvo lugar el concierto de Cadena 100 en el Wizink Center de Madrid, y hasta allí se desplazaron numerosos artistas y caras conocidas que no quisieron perderse este despliegue de voces que hizo cantar, gritar y bailar a miles de personas. Sin embargo, aunque lo más emocionante del concierto fueron las canciones con las que todos hemos saltado alguna vez, nosotras no podemos dejar de fijarnos en los estilismos más elegantes que se dejaron ver en el photocall. Y, como no, tenemos a una indudable favorita: Ana Guerra.

Ana Guerra con vestido de Saint Laurent. pinit gtres

La canaria, cuya actuación fue el minuto de oro de toda la noche en Youtube, nuevamente ha dejado a todos boquiabiertos por su voz, sus sensuales bailes y sus modelitos. Escogió para el photocall un mini diseño con escotazo en V y numerosos volantes en la zona del pecho. El vestido de tul y lentejuelas estaba firmado por Saint Laurent y nos ha parecido un perfecto candidato para Ana Guerra, que siempre luce tan elegante en este tipo de eventos. Completando su look con unas sandalias de pulsera, la cantante no dudó en alzarse un moño como si de una bailarina de ballet se tratase y que remataba el modelito coronándose la más sofisticado de la noche.

Ana Guerra en el concierto de Cadena 100. pinit gtres

Más tarde se dejó ver con un mono ceñido de color rojo que fue el que lució en su actuación de ‘Bajito’, hit que es todo un éxito desde que se publicó. Su gira acaba de dar comienzo y es toda una realidad que la cantante cada vez suma más seguidores. ¡Se lo merece!

