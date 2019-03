26 mar 2019

Las lentejuelas son otro de los elementos estrella de esta primavera y no precisamente para 'looks' de fiesta sino también para nuestros 'lookazos' de diario. De hecho algunas de nuestras 'influencers' favoritas ya han comenzado a lucirlas y nuestras firmas 'low cost' ya se han puesto al tanto de esta tendencia en sus nuevas colecciones. Zara ha sido una de las firmas que más ha apostado en sus nuevas prendas por esta tendencia y Nagore Robles no ha podido resistirse a incluirla en uno de sus últimos estilismos.

La colaboradora de 'GH Dúo' ha caído rendida a uno de estos nuevos diseños de Zara y concretamente a un conjunto con falda midi y camiseta en color champagne que nos parece lo más, pero que en este caso no nos parece tan ponible como el resto de los 'lookazos' con los que ya nos ha inspirado anteriormente Nagore.

¿La razón? Pues porque si eres de piel muy clarita, su tono champagne muy cercano al nude puede pasar demasiado desapercibido o incluso hacer que tu piel se vea más pálida de lo que es en realidad. En cambio si que nos parece perfecto para pieles más bronceadas que hagan un mayor contraste con este nuevo conjunto de la firma.

¡Ojo! Esto no quiere decir que nos parezca un imposible, de hecho Nagore Robles nos ha demostrado que para ella no existen 'looks' imposibles y ha sabido salvar su 'look' y volver a deslumbrarnos. En este caso ella le ha añadido un cinturón con hebilla de Bershka en tono negro y a juego con unas sandalias de tacón en el mismo color. ¿El toque estrella? Sus labios en un color rojo intenso y ¡vualá! Otro estilismo de 10 para la colaboradora.

1. Camiseta de lentejuelas 25,95 euros. /2. Falda midi con aplique de lentejuelas a juego en tono champagne, 25,95 euros. pinit Zara.

Si tú también te atreves con este nuevo conjunto de Zara, te encantará saber que aún se encuentra disponible en la web en todas las tallas y que además podrá ser tuyo por menos de 52 euros ¿A qué esperas para hacerte con él?

No te pierdas...

- El 'look' retro de Nagore Robles que vas a querer copiar esta primavera

- El 'look' de Alba Díaz con pantalones denim que podrás llevarte a la oficina o de fiesta

- Laura Escanes lleva la americana masculina más favorecedora de Stradivarius