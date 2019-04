3 abr 2019

Sara Carbonero está igual de guapa con un vestido sexy que con un look casual. Y la prueba la tiene su última foto de Instagram. Una instantánea que, además de por el outfit de la presentadora de deportes, nos ha enamorado por el paisaje de una puesta de sol idílica. Es evidente que Sara está feliz en Oporto, la ciudad donde se quedará a vivir al menos dos años más junto a su chico, Iker Casillas.

Sara Carbonero posa delante de una puesta de sol en Oporto con un look muy casual que nos ha enamorado tanto como el paisaje. pinit

Sara está guapísima con el estilo más casual y es que sabe que los looks relajados son su punto fuerte. La periodista apuesta esta vez por una mezcla que nos encanta y que no puede estar más de moda esta primavera: el blanco y el beige. Y lo ha hecho con una camiseta color arena de Mango, unos vaqueros blancos de inspiración "boyfriend" con el bajo deshilachado y el toque perfecto para rematar el look: unos salones de tacón en tono nude.

La camiseta es un básico imprescindible en su fondo de armario primaveral y también lo puede ser del tuyo. Tiene un tejido diferente, entre algodón y punto ligero, el cuello a la caja y una manga un poco más larga de lo habitual que le da el toque fashion perfecto. Aún está disponible en Mango por 17,99 euros.

La camiseta que lleva Sara Carbonero es de Mango y se vende en tienda por 17,99 euros. pinit

Una veradadera lección de estilo con la que Sara Carbonero demuestra que no hay que comerse mucho la cabeza para conseguir un look 10.