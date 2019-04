4 abr 2019

Sara Carbonero está viviendo su mejor momento, tanto a nivel personal como profesional. Ha vuelto a trabajar como periodista deportiva y no para de trabajar con diferentes marcas de moda. Por eso, viaja constantemente de Oporto a Madrid (o a cualquier otro destino para fotografiar las campañas de esas marcas) y precisamente para uno de esos viajes ha elegido un look sencillo que no le puede favorecer más.

Sara Carbonero no podía estar más guapa con este vestido negro de punto.

Nos referimos a este look, con un vestido negro de punto con abertura lateral y el cuelloa la caja, y la manga francesa. Pertenece a la nueva colecciónde la firma de Sara, Slowlove, y cuesta 49 euros. A ella le queda como un guante y aunque nosotras no somos igual de espectaculares que la periodista, nos puede solucinar más de un look de primavera. Está disponible en dos tallas, la XS-S y la M-L y aún quedan unidades de las dos.

Sara lleva el vestido con unas gafas de sol de Polarois y un labial rojo que le favorece muchísimo.

Sara ha elegido como complementos unas zapatillas, un bolso shopping en marrón al que le ha puesto un pañuelo para darle el toque chic, y unas gafas de sol de la firma Polaroid, marca que ya la hemos visto lucir en anteriores ocasiones.

Sara ha dado con el look perfecto para viajar, en este caso en tren, y ha demostrado que los vestidos de punto (la verdad es que es todo lo que se pone) le quedan de 10.