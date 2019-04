10 abr 2019

Tenemos que reconocer que no siempre nos gustan los looks de Cristina Pedroche y que, a veces, la influencia más hortera de las Kardashian invade sus looks imposibles. Pero también nos hemos llevado alguna que otra sopresa al querer copiar sus prendas, como este traje rojo que lució hace unas semanas.

La colaboradora de 'Zapeando' ha vuelto a causar sensación gracias un 'outfit' que combina a la perfección un vestido verde y estampado de flores junto a las deportivas con plataforma que creó en colaboración con Puma, las mismas zapatillas que han arrasado entre las instagramers más populares de Instagram.

El vestido Drew es de Capriche, su marca de ropa favorita. Cuesta 64,95 euros y está disponible en las tallas M y XS. La prenda perfecta que puedes comprar ya y estrenarla incluso antes de que llegue el calor copiando el truco de estilo de las influencers.

Además sus volantes tanto en las mangas como en la falda son pura tendencia esta temporada y con deportivas quedará super favorecedor, pero con sandalias solucionarás cualquier look. El resultado: un estilo ultrasexy y cómodo que no podrás quitarte hasta el final del verano.

