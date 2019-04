10 abr 2019

El buen tiempo está a la vuelta de la esquina y no dejamos de fichar vestidos y faldas cargadas de estilo para tener los mejores looks primaverales. Las firmas francesas son expertas en este tema, con looks románticos y sofisticados que nos dan las mejorse ideas para vestir en este tiempo. Lo malo es que muchas de ellas (Rouje es una de nuestras favoritas) no están al alcance de nuestros bolsillo y hay que buscar alternativas "low cost". Y precisamente en esta búsqueda hemos dado con una falda que bien podría pertenecer al armario de una parisina. Es midi y de flores. Y está en Pull&Bear.

Falda de Pull&Bear. pinit

Es perfecta para incluirla en tu maleta de Semana Santa porque igual te sirve para pasear por el campo con unas botas cow boy que para ir a un destino de playa conjuntada con unas cuñas de esparto y cintas atadas al tobillo.

Es midi aunque en la parte delantera tiene un volante que te permite enseñar algo de pierna. El tejido es rústico, ligeramente plisado y su estampado de flores en tonos rojos y verdes te va a enamorar (ficha aquí los estampados de flores más bonitos del momento).

Esta falda low cost de Pull&Bear te va a dar mucho juego para tus looks de Semana Santa. pinit pull&bear

Lo mejor de todo es su precio, 22,99 euros. Y su disponibilidad, que tratándose de una prenda "low cost" ya sabemos que no es habitual encontrar todas las tallas. Esta vez hemos llegado a tiempo, hay existencias desde la XS hasta XL.

No tardes en hacerte con una porque nadie se va a imaginar de dónde es. Y si te preguntan, siempre puedes decir que te la ha traído una amiga de París.