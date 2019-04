10 abr 2019

Las nuevas colecciones primavera-verano de Zara nos hacen soñar con el buen tiempo y por supuesto, con el verano. Las tendencias han hablado y esta temporada no te vas a separar de los lunares, del crochet, de los estampados florales y del tie-dye. Pero no tengas prisa, el entretiempo es una época perfecta para lucir prendas que no vas a llevar en cualquier otro mes del año. Como este maravilloso jersey que hemos fichado en Zara y con el que vas a tener un flechazo. Cuando lo veas sabrás porqué.

El gigante de Inditex es muy fan de los básicos pero cuando crea una pieza original causa sensación y pueden llegar a agotarse en el mismo día de su lanzamiento.

Justo así es esta prenda de punto: una joya para tu armario difícil de conseguir y de la que ya te adelantamos que solo queda la talla M disponible en la página web pero que mantiene el cartel de coming soon para que puedas volver a tener otra oportunidad.

Es de la colección Zara Studio de edición limitada y se trata de un jersey cropped de punto (39,95 euros) con el cuello redondo en tono crudo que guarda un secreto en su parte trasera, lo que le hace aún más especial: toda la espalda queda al descubierto al ir atado con dos cordones. El resultado: un escote ultrasexy que sienta bien a cualquier figura.

Parte trasera del jersey. Edición limitada. (39,95 euros). pinit zara

La prenda se hizo viral y la influencer Marta Soriano no dudó en hacerse con él antes de que se agotara. Ahora no para de lucir tipazo al combinarlo con unos jeans negros para el día a día, aunque con una falda midi o un vestido lencero debajo el resultado sería de 10.

Jersey cropped de Zara Studio. pinit zara

