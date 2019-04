8 abr 2019

¿Todavía no sabes si deshacerte de las medias? ¿Y qué hay del abrigo? ¿Siguen pegando las botas? Seguro que todas estas dudas te invaden delante del espejo antes de salir de casa cada día para elegir modelito y resulta que aún no habías dado la bienvenida al entretiempo. Pero Mery Turiel ha dado con la solución a tus problemas.

La influencer ha lucido un outfit en Instagram que es perfecto para la primavera. Lo mires por donde lo mires puede ser la solución a cualquier look del día a día por muy poco , ya que la clave está en tres prendas low cost que puedes conseguir en cualquiera de tus tiendas favoritas.

Mery Turiel ha combinado unas botas altas por debajo de la rodilla de la temporada pasada de Mango (que vamos a copiar) con un vestido camisero blanco y un jersey XXL con el escote a pico en tono crudo de Asos. (38,99 euros). Todo entre los colores tendencia de la temporada: camel, beige y blanco.

Una prenda básica de esas que pasan desapercibidas pero que si combinas de forma inteligente puedes llegar a crear looks que vas a repetir una y otra vez. Es cómodo y a la vez sexy. Gracias a su holgura podrás colocarlo con escote pico como Mery Turiel o dejar que caiga sobre uno de los hombros.

Además el punto es una de las mejores opciones para sobrevivir al frío suave con estilazo. Y el mejor truco: es tan calentito que no hará falta que utilices medias si eres de las que enseguida le gusta presumir de piernas. Ficha todas las prendas necesarias para crear este look y no dejes que el frío esconda el alma fashion que llevas dentro.

Jersey con escote Bardot y cuello en V con detalle de costuras de ASOS DESIGN. (38,99 euros). pinit asos

