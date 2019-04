12 abr 2019

Otro look de Nagore Robles que nos encanta. La colaboradora de televisión no deja de sorprendernos y este último outfit es, además, uno de nuestros favoritos de todos los que ha llevado. Por sencillo y cómodo, y porque ya es uno de nuestros fichajes estrella para meter en la maleta para Semana Santa. Un pantalón camel, un jersey negro de cuello cisne y unas botas miliares. No nos lo vamos a quitar.

Nagore Robles con pantalón de Bershka y jersey de Zara.

Lo que má nos gusta de su look es el pantalón. Un modelo de Bershka que ella lleva en color camel, con goma en la patrte trasera de la cintura y también en el bajo, y bolsillos en la parte trasera. Una de esas prendas con las que sabes que puedes hacer lo que sea porque vas a estar siempre cómoda. Y es qque además no pueden ser más low cost: cuestan 22,99 euros. En la web de la firma los llaman "jogger utility", por algo será. A nosotras, desde luego, nos van a ser de gran utilidad en nuestras vacaciones.

Los pantalones de Bershka que ha llevado Nagore son estos y cuestan 22,99 euros.

Si no te animas con el camel, hay disponibilidad en tres tonos más, negro, caqui y blanco. Aunque tenemos que reconocer que nuestro favorito es el camel para poder copiar la mezcla de colores genial que ha hecho Nagore: con negro queda a la perfección.

¿Y tú? ¿A qué esperas para meter estos jogger en tu maleta de Semana Santa?