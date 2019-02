19 feb 2019

Los estilismos de falda con sudadera o jersey son uno de esos 'casual looks' que nunca fallan cuando llega la temporada de 'looks' de entretiempo, como en la que nos encontramos. Sí, esas semanas de transición entre el invierno y la primavera en la que escoger en 'outfit' adecuado se puede convertir en un auténtico quebradero de cabeza. Pero... ¿Si te decimos que hemos dado con el 'look' de entretiempo perfecto y que además hace 'tipazo'?

Sí, como lo lees, y de nuevo la encargada de inspirar nuestro estilismo ha sido la colaboradora de 'GH Dúo' Nagore Robles. Primero lo consiguió con su 'lookazo' más atrevido y ahora nos ha creado una nueva necesidad en nuestros armarios: una minifalda con efecto piel cuyo diseño cruzado estiliza al máximo las piernas y que pertenece a Sfera.

Nagore Robles ha compartido este 'look' de falda y sudadera en una de sus recientes publicaciones de su perfil de '21 Buttons'. pinit 21 Buttons.

Se trata de una minifalda en un color rojo afresado súper favorecedor y que además cuenta con ese diseño cruzado, de tiro alto y con detalle de cinturón. El mix perfecto para presumir de 'tipazo.

Falda con efecto piel en color fresa, 25,99 euros. pinit Sfera.

Para combinarla, Nagore Robles se ha decantado por una sudadera en color blanco y estampada de la nueva colección de Zara. Pero lo cierto es que la falda de Sfera tiene infinitas posibles combinaciones igual de favorecedoras y además también es perfecta para incluir en tus 'looks' más primaverales.

Sudadera con texto bordado, 22,95 euros. pinit Zara.

En el caso de que tú también quieras decantarte por el mismo 'look' que la colaboradora, ¡tenemos buenas noticias para ti! Ambas prendas aún están disponibles en sus correspondientes webs y además ¡son 'low cost'! No te quedes sin ellas...

