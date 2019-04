15 abr 2019

Cada vez que vamos a un evento especial, a todas nos pasa por la cabeza un 'miedo': coincidir con otra invitada llevando el mismo look. Pues bien, eso es lo que le ha ocurrido a Laura Matamoros en el Festival de Coachella, que este fin de semana se ha convertido en el centro de reunión de las 'influencers' y, por supuesto, en el mejor catálogo de tendencias (un tanto extremas) de la temporada.

Laura Matamoros, que ha disfrutado de Coachella junto a sus amigas Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano, apostó para el segundo día de festival por un mini vestido amarillo con estampado floral, cuerpo drapeado y escote 'lace up' con detalle de volantes. Se trata del modelo Beaumont de la firma For Love&Lemons (268 dólares) y, aunque no era de ninguna de las marcas 'típicas' que patrocinan el evento (Revolve, Levi's, H&M...), la 'influencer' española coincidió en espacio y tiempo con otra invitada con el mismo look.

Ante este 'drama fashionista' por el que todas hemos pasado alguna vez (¡incluso la Reina Letizia o Sara Carbonero!), hay dos opciones: o amargarte el momento, lamentarte de tu mala suerte 'sartorial' y esconderte sin disfrutar del evento, o reírte de la situación, tomártelo con humor y hacerte una foto con tu 'colega' de look. Nosotras, como Laura Matamoros, somos fans de la segunda reacción...

