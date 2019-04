10 abr 2019

Compartir en google plus

Te lo advertimos hace unos días cuando vimos que Zara había propuesto esta nueva manera de llevar la blazer en uno de sus 'looks', te avisamos de que las influencers no tardarían en apuntarse a esta tendencia y parece que una vez más hemos dado en el clavo. La última en apuntarse ha sido la influencer Laura Matamoros en uno de sus últimos looks de Instagram.

Y no, esta vez no se trata de un traje total white, como nos proponían en la firma, sino que la influencer ha preferido unirse a esta nueva moda con unos pantalones pitillo blancos y una blazer finita denim con cuello tipo solapa ¿El toque estrella? Un cinturón finito en color negro con hebilla dorada perfecto para cohesionar ambas prendas.

Lo cierto es que de primeras esta moda no nos acababa de convencer del todo, sobre todo por las arrugas que la blazer puede dejar a la vista a través de los pantalones, pero después de ver este nuevo lookazo de Laura Matamoros y de comprobar que Lady Gaga ya nos lo había adelantado hace casi un año en uno de sus estilismos, tenemos que decir que puede que esta nueva tendencia haya venido para quedarse esta temporada.

Lady Gaga lució esta combinación con blazer por dentro del pantalón en mayo del año pasado. pinit Getty.

¿Se unirán más famosas o influencers a lucirla? Sin duda tendremos que esperar para verlo... ¿Y tú? ¿Eres de las que aman o de las que odian esta tendencia?

No te pierdas...

- Laura Matamoros tiene el mono de estilo noventero que necesitamos

- Sandra Barneda se ha hecho con la cazadora más versátil de Adolfo Dominguez

- Eva González lleva el conjunto rojo de Zara que mejor sienta