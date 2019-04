16 abr 2019

Los jeans son uno de esos imprescindibles que nunca faltan en nuestro armario temporada tras temporada y es que son capaces de salvar cualquier look. No importa si son con roturas, desgastados, con pata de elefante, pitillo... Todos admiten numerosas combinaciones y todas súper favorecedoras. De hecho no nos imaginamos ningún armario en el que no haya un buen par de vaqueros dispuestos a convertir un look normalito en un verdadero lookazo.

Precisamente por todo esto nunca dejamos de buscar entre nuestras firmas low cost favoritas, esos jeans cómodos y versátiles capaces de moldear y potenciar al máximo la figura. De hecho nunca perdemos la esperanza de toparnos con esos jeans perfectos y low cost con los que conseguir un estilismo de 10 y sin necesidad de nada más que una simple camiseta básica.

Y parece que Zara ha vuelto a ser la firma responsable de que ahora queramos añadir unos nuevos jeans a nuestro closet. Nos referimos a unos jeans elásticos fabricados y diseñados expresamente por Zara para moldear la figura.

El tejido elástico de estos jeans es perfecto para potenciar y moldear la figura. pinit Zara.

Sí, has leído bien. Se trata de unos jeans de tiro medio con tejido elástico fabricado expresamente para potenciar y moldear la figura gracias a su tejido, a su tecnología y a sus cinco bolsillos. Además su efecto lavado le da a estos jeans ese toque estiloso y moderno que buscamos en nuestros looks.

Jeans Mid Rise Sculpt de tiro medio con tejido elástico, 19,95 euros. pinit Zara.

Y tenemos dos grandísimas noticias, porque estos vaqueros aún podrás encontrarlos disponibles en la web de Zara en todas las tallas (de la 32 a la 46) y además hacerte con ellos te costará ¡solo 19,95 euros!

Así que nuestro consejo es que te hagas con ellos antes de que vuelen por completo de la web. No podrás decir que no te hemos avisado...

