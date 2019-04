18 abr 2019

Dicen que en la variedad está el gusto, y no podríamos estar más de acuerdo ahora que hemos visto este último look de Pilar Rubio. Si ya de por sí nada de la presentadora pasa desapercibido, mucho menos cuando tiene un desliz en cuanto a moda se refiere. O al menos eso es lo que piensa la mayoría de sus seguidores cuando han visto el modelito primaveral que la colaboradora de 'El Hormiguero' ha mostrado en las redes sociales. ¿A ti qué te parece?

La chica de Sergio Ramos, uno de los jugadores españoles muy criticados también por su forma de vestir, ha lucido un vestido largo con estampado de baloncesto que no ha convencido a la mayoría de sus 'followers' y la han tachado de "hortera", "es feísimo" e incluso "parece un saco de patatas"... Por supuesto, también se pueden leer comentarios donde la actriz"está guapisima" o "todo le queda bien".

Para todas las interesadas en el vestido, es de Peace + Chaos y no está disponible porque se ha agotado. Costaba 99 euros y al parecer no resulta ser tan feo como dicen cuando ya no está en stock...

No tiene un estilo definido

Tanto en televisión como en Instagram, Pilar Rubio comparte algunos de sus mejores looks de su día a día o especiales para eventos. Teniendo en cuenta las numerosas labores que lleva a cabo cada día, la presentadora no tiene un estilo definido y mñás bien se podría decir que es un personaje público muy camleónico y versátil y apuesta por lo que le apetece en cada momento, llegando a lucir looks sporty como este último, monos informales o vestidos de diseñadorpara actos más importantes.