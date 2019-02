2 feb 2019

Parece que Pilar Rubio no ha querido dejar de lado la moda y se ha unido ella también a eso de realizarse perforaciones en la oreja en una joyería. Según ella misma ha contado a través de su perfil de Instagram, se ha realizado cuatro perforaciones de golpe.

"Aprovechando el viernes para decorar mis orejas, al final me he hecho 4 piercings en cada una para empezar", ha escrito junto a la imagen del momento y el resultado final. Parece que le ha cogido el gusto a eso de hacerse 'piercings', tanto que ha decidido que la semana que viene volverá para hacerse más. "¡David Aznar es un crack! No me ha hecho nada de daño y me ha dejado con ganas de más. Prometo volver la semana que viene", ha afirmado.

Pero su nuevo 'vicio' no es apto para todos los bolsillos. Aristocrazy ha sido el sitio elegido por Pilar Rubio para realizarse sus 'lujosos' pendientes. Y decimos lujosos porque cada uno te vale como mínimo 125 euros al estar hechos de oro y diamantes.

Blanca Suárez, Dulceida y Alba Paul o Anna Castillo han sido algunas de las famosas que antes que Pilar Rubio se lanzaron a la aventura de los 'piercings'.

