20 abr 2019

Demos las gracias a Marta Soriano por habernos hecho llegar, o más bien darnos a conocer un conjunto de falda y chaqueta en color rosa clarito que se ha convertido en nuestra nueva obsesión no solo por lo bonito que es y lo bien que le sienta, sino por el precio: no alcanza ni los 20 euros. Y teniendo en cuenta que este conjunto junto con el vestido más bonito de Zara o el top que nos sirve para cualquier ocasión también los queremos, es de agradecer que con un solo billete de 20 euros podamos pagar estas dos prendas.

Conjunto de falda y chaqueta de Shein: 18 euros. pinit d.r.

A la espera de que podamos dejar de lado las chaquetas, que creemos que por el momento no va a poder ser, las 'influencers' siguen deleitándonos con looks idóneos para las temperaturas que tenemos en estos momentos. Así que Marta Soriano, que ya te hemos hablado de ella alguna vez porque sus looks son pura inspiración, ha puesto en su cuenta de Instagram el modelito perfecto para que luzcamos desde ya: ni muy veraniego ni muy otoñal.

Lo podemos encontrar en Shein, una de nuestras firmas de moda online favoritas donde hay, sin exagerar, todo lo que queramos y a mejor de los precios. ¿Cuánto dirías que cuesta el conjunto de falda y chaqueta que ella ya tiene? Pues nada más y nada menos que 18 euros. ¡Y además hay más colores por si el rosa no va contigo!