23 abr 2019

No hay primavera que se precie en la que los minivestidos estampados no colapsen las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas y en consecuencia también nuestros armarios. Y ahora que ya contamos las semanas que quedan para dar la bienvenida definitiva al buen tiempo, es cuando este tipo de diseños fresquitos y coloridos se convierten en el verdadero must que no podremos dejar pasar.

Sobre todo después de ver el último lookazo que la influencer Maria Pombo ha compartido en su perfil de Instagram. Así es, la it girl se ha hecho ya con una de estas propuestas de minivestido estampado irresistibles y que una vez más es obra de Mango.

Un vestido que lleva el estampado por excelencia de la primavera (el estampado floral) y cuyo diseño fluido y acampanado con volante y mangas largas abullonadas nos ha convencido sobremanera. De hecho nos recuerda y mucho a esos minivestidos repletos de aire hippy que nos llevaríamos tanto en un look de diario como en un lookazo de festival tipo Coachella.

María Pombo ha optado por combinarlo con unas cuñas de esparto en marrón clarito consiguiendo un look de 10. Pero lo cierto es que también nos imaginamos este vestido con unas botas estilo cowboy o incluso con unas sandalias planas para un estilo más playero.

Sea como sea nos encanta y además este tipo de diseños en versión mini son perfectos para estilizar las piernas y al no ser ajustados favorecen a la mayoría de figuras.

Lo mejor de todo es que este nuevo diseño de Mango aún está disponible en la web de la firma por 39,99 euros. La mala noticia es que algunas de sus tallas ya se han agotado y el resto ya amenazan con desaparecer en tiempo récord.

Vestido con etsampado floral, 39,99 euros. pinit Mango.

¡Adelántate antes de que el 'efecto influencer' acabe con todas las existencias de este vestido! No podrás decir que no te hemos avisado...

