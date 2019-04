25 abr 2019

Tengo que reconocer que con los Special Prices de Zara me ocurre lo mismo que con la ropa de Mulaya: soy especialista en encontrar los mejores chollos y esos 'lookazos' que casi nadie cree que soy 'híper súper mega' baratos. Pero en el equipo de Mujerhoy.com cada una tiene su don, y a mí me tocó ese.

El caso es que revisando las novedades de la sección de los Special Prices de Zara de esta semana, no solo he descubierto con gozo y alegría que habían ampliado el catálogo, habían incorporado nuevas prendas de oferta y habían puesto a la venta tallas agotadas de otros 'flechazos' que ya tenía fichados: he encontrado el vestido más bonito y barato de la temporada. Así de categórico: el más bonito y el más barato.

En esta ocasión se trata de un vestido midi en lino rústico amarillo mostaza con detalle de volante en el escote, cuerpo entallado rematado con una lazada y un original escote a la espalda con tirantes cruzados. Por si fuera poco, tiene bolsillos ocultos, el súmum de la comodidad veraniega, ¡y solo cuesta 19.99 euros!

Lo bueno de este vestido (por si todo lo anterior no te parece suficiente), es que va a quedar ideal con unas cuñas de esparto, pero también con unas sandalias romanas planas. Y además, no hace falta esperar a verano para estrenarlo, porque estoy segura de que funciona a las mil maravillas a modo de peto, con una camiseta básica blanca debajo, unas 'sneakers' y una cazadora vaquera.

Por cierto, el vestido está empezando a volar y ya hay tallas agotadas... ¡Menos mal que el mío llega esta tarde a casa!

