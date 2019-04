29 abr 2019

Compartir en google plus

Sí, los leggings han cobrado especial protagonismo esta temporada desde que vimos a algunas famosas como Victoria Beckham, Jennifer López o la influencer María Pombo elegirlos para combinar sus looks diarios sin caer en el clásico estilo sport. Pero esta vez no os vamos a hablar de cómo lucirlos para ir a trabajar, sino de las mallas con las que vas a tener una motivación extra para no faltar al gimnasio ni un solo día.

Y eso es justo lo que hemos pensado al ver las mallas de Alice Campello, porque solo le pedimos una cosa a la ropa deportiva: comodidad absoluta, pero si además si damos con unas que hacen 'tipazo', ya no quedan excusas para darlo todo en el gym.

La diseñadora italiana ha subido una fotografía a Instagram en la que podemos verla practicando uno de sus deportes favoritos: el pádel. Para hacerlo de la forma más cómoda posible ha elegido un conjunto deportivo de top y mallas en un tono azul cielo que es tendencia y que resalta el bronceado. Además, es low cost pero no es de Oysho ni de Bershka ni de Lefties.

Esta joya para tu armario sport es de Black Limba y responde al modelo Lavassa. El top se ajusta a cualquier tamaño de pecho y los tirantes anchos aseguran una máxima comodidad en los hombros. Cuesta 35,99 euros y está disponible solo en la talla L. No hay tanta suerte para la parte inferior (39,99 euros), que está agotada en todas las tallas, pero con el cartel de 'coming soon' colgado. La cintura alta está reforzada para una mejor compresión y tiene costura push-up para un soporte extra. ¿Preparada para presumir de piernas?

No te pierdas...

- ¿Efecto botox sin agujas para borrar arrugas? Ficha el secreto de Alice Campello

- Alice Campello lleva el vestido de punto que tú también vas a querer

- Sara Carbonero dice adiós a los leggings con la prenda deportiva que hace 'tipazo'