26 abr 2019

'The Summer Expedition 2019' ya ha empezado y este año Stradivarius ha llevado de viaje tanto a nuestras influencers favoritas, como a Aitana, que ha hecho una actuación sorpresa durante este viaje. Y como imagen de la firma que es, Aitana no logró solo volver a brillar con su voz (como pudimos ver en algunos stories con el hashtag de #TheSummerExpedition) sino que también consiguió volver a conquistarnos con su lookazo de la firma.

Un look muy fresquito compuesto por un top ajustado de tirantes y un short en color crema, ambas prendas combinadas con un chaleco largo muy especial repleto de estilo bohemio y hippy, con el que la cantante y también influencer nos ha evidenciado que el crochet será uno de los tejidos que no podrá faltar en nuestra maleta en las vacaciones de verano (al igual que su bañador más sexy) y por supuesto tampoco en nuestros looks de festival.

De hecho, nada más verlo nos ha recordado inmediatamente al maravilloso vestido, también de crochet, que le vimos este martes a Sara Carbonero. Así que después de estos dos lookazos podemos decir que una vez más ¡las influencers han hablado! Por eso este tipo de prendas serán el nuevo must esta temporada.

Si ya estás pensando en copiar este último lookazo de la cantante, solo nos queda decirte que este chaleco ya está disponible en la web de la nueva colección de Stradivarius y que podrá ser tuyo por ¡solo 25,99 euros!

Chaleco crochet, 25,99 euros. pinit Stradivarius.

¡No te puedes quedar sin él esta temporada!

