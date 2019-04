30 abr 2019

A punto de entrar en el mes de mayo, las famosas e influencers ya están sacando del armario la ropa de baño para disfrutar del buen tiempo y por qué no, de coger unos cuantos rayitos de sol para llegar al verano con la piel a tono. Pero... ¿cómo elegir el bikini que mejor se adapte a tu figura? Poco a poco, en Instagram, vamos viendo propuestas muy diferentes para que lo tengas más fácil a la hora de ir de shopping. Ya os enseñamos el bikini de Paula Echevarría que adelgaza, ahora presta atención a la última joya de María Pombo: un bikini low cost que hace tipazo.

La influencer ha lucido en su cuenta de Instagram un bikini low cost en tono lila y naranja, dos colores que van a resaltar tu bronceado. El top es asimétrico, lo que le hace aún más sexy y tiene el tirante ancho para una mayor comodidad. Cubre perfectamente el escote y es ideal para todos los tamaños de pecho. La braguita tiene el corte clásico y las tiras de la cintura anchas, para que se adapten a cualquier curva.

El bikini es de la firma de ropa Tipi Tent -de la que es socia junto a su familia- aunque aún no está disponible en la página web tal y como ha confirmado la instagramer junto a la imagen: "La colección de baño de este año de @tipitent me tiene... Contadme si os gusta porfi, este en concreto está en PREventa (aquí llevo la talla L de arriba y M De abajo)", explica María. Lo que sí puedes hacer es reservarlo para ser una de las primeras en conseguir las dos piezas. Estará disponible de la talla S a la L y todavía no se conoce el precio, pero si lo comparamos con el resto de bikinis que sí están a la venta, la parte superior costaría 29 euros y la inferior 23 euros. ¿Lista para arrasar este verano con el bikini de María Pombo?

