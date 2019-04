30 abr 2019

Sara Carbonero nos ha vuelto a crear una nueva necesidad con unos pantalones que queremos ya mismo en nuestro armario por cómodos, baratos, originales y porque parece que hacen tipazo. La periodista ha compartido en su cuenta de Instagram un look con unos jeans rosas empolvados que automáticamente nos han recordado a los que ya lució de Zara en tono amarillo hace casi un mes y que agotó. Pero... ¿de dónde son? En la imagen no queda claro al no estar etiquetada ninguna marca sobre la prenda. Nuestra primera apuesta ha sido para Zara ya que tiene a la venta un modelo muy similar al de su look (el mismo que el jean amarillo ya mencionado).

Las alarmas han saltado al leer cómo alguna de sus fans afirmaban que los vaqueros son de Mango y que se trata del modelo Jeans crop Audrey, por el que finalmente nos hemos decantado al observar que el botón de Mango es metálico, como el de Sara Carbonero, y el botón de Zara es de plástico en tono blanco.

Sea como fuere, ambos jeans son prácticamente iguales: de tiro alto, con el corte ancho en la parte inferior, cuestan casi lo mismo (29,95 el de Zara y 29,99 el de Mango), están disponibles en todas las tallas y si te haces con ellos podrás combinarlos como Sara.

Jersey de punto calado de Mango. (19,99 euros). pinit mango

Con un jersey de punto calado en tono marrón y con el cuello redondo en el que sí a etiquetado a Mango, una de sus firmas favoritas a la hora de vestir casual. Además, el jersey está rebajado a 19,99 euros y sí, sigue disponible en la página web. Un outfit perfecto para lucir tipazo hasta el final de la primavera y sobrevivir al entretiempo con estilazo. Y ya que esta vez tienes dos oportunidades para los pantalones... ¡corre antes de que se agoten!

1. Jeans crop Audrey de Mango. (29,99 euros). 2. Jean Marine Straight in Pink de Zara. (29,95 euros). pinit d.r.

