9 may 2019

Acostumbradas a verla en todas las versiones posibles de los looks más clásicos, siempre perfectamente estilizada para cenas, cócteles y eventos de moda varios, es lógico que este look revolucionara su pequeño universo en Instagram. Es un cambio radical de estilo que, seguramente, jamás hubiera salido de ella: en realidad, es responsabilidad de las buenas artes de la estilista que en ese momento estaba trabajando con ella en una sesión de fotos. Sin embargo, lo mejor de esta transmutación de estilo no es que María Fernández-Rubíes deje entrar el rollo urbano en su armario, sino que no se deja colonizar hasta el punto de perder su personalidad y lo asume a su manera. A su manera cuqui.

El mono color lila que tanto ha gustado en el IG de María Fernández-Rubíes. pinit INSTAGRAM

María Fernández-Rubíes se deja contagiar por el power del estilo urbano, pero hasta un límite. Su actitud no tiene nada que ver con el sexy subido de las divas de lo urban (pensemos, por ejemplo, en Rosalía), sino que se mantiene en las trece de su personalidad hiperfemenina y un poco aniñada a la que nos tiene acostumbradas. Las icónicas trenzas de boxeadora que suelen endurecer el look de los iconos femeninos del streetwear, en ella lo dulcifican aún más. No lo puede evitar: su espíritu es totalmente sweet.

Se trata de un mono cómodo de la firma estadounidense Urban Outfitters. pinit URBAN OUTFITTERS

Si estas en la sintonía de María fernández-Rubíes, te puedes hacer con este mono fácilmente. Se trata de un diseño de Urban Outfitters, el Rosie Lical Utility Jumpsuit, que apuesta por la sencillez de detalles: el patrón es más bien ancho y cómodo, solo lleva cuatro bolsillos y cierra con una simple cremallera (95 euros). Está confeccionado en algodón, con lo que es perfecto para el verano. Y el color pastel no puede estar más en la tendencia. Es un poco caro, pero nos encanta.