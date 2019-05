27 may 2019

Si el objetivo de Cristina Pedroche es llamar nuestra atención, desde luego lo consigue. Aunque nos lleva, a veces, a la perplejidad. Este estilismo color lila ha causado bastante desconcierto entre sus followers, divididos ante un look que se encuentra en la fina línea que separa el disfraz y el traje regional (de Brasil). No ayuda tampoco un detalle que han señalado algunas de sus seguidoras: ese moño con raya en medio tan tirante no es nada favorecedor, aunque se convirtiera en la seña de identidad de una icónica cantante de los setenta, Betty Misiego.

Detalle del conjunto de Charo Ruiz que lleva Cristina Pedroche. pinit INSTAGRAM

La verdad es que igual somos un poco injustos con los looks diarios que Cristina Pedroche sube a su perfil de Instagram. La mayoría de las veces no responden tanto a una lógica de moda, como a las necesidades del espectáculo televisivo. Por eso, el objetivo es capturar la mirada del espectador, al precio que sea. Así, un look que difícilmente llevaríamos fuera de un concurso de rumba o samba o de un entorno playero, puede tener todo el sentido en un plató de televisión. Allí todo vale.

Algunos de los nuevos looks de la colección de verano de Charo Ruiz. pinit CHARO RUIZ

En realidad, Cristina Pedroche lleva un carísimo conjunto de la diseñadora ibicenca Charo Ruiz, pionera de la moda ab lib y toda una institución en la isla. Es cierto: puede que ese top y esa falda que han elegido para la presentadora de "Zapeando" no sean los más acertados, pero en la última colección de la diseñadora hay verdaderas preciosidades. Eso sí: los precios de caftanes, vestidos, tops, shorts y minifaldas son prohibitivos: no bajan de los 200 euros. Aunque no haya gustado nada, este look de Pedroche es puro lujo hippy ibicenco. Nada de lambada ni de Brasil. ¿Te sorprende?