27 may 2019

Compartir en google plus

"Necesitaba replantearme si lo que estaba haciendo me hacía feliz”, con estas palabras explica Berta Bernad el porqué de su desaparición digital. Nada más cerrar su perfil de Instagram decidió escribir sobre cómo las redes sociales nos estaban cambiando la vida: “Al principio, era un ensayo, es decir, no ficción. Fue mi agente editorial quien me sugirió ficcionar el personaje principal”, y así nació Greta Godoy, la protagonista de su primer libro.

'Mi nombre es Greta Godoy' es el primer libro de la influencer Berta Bernad (Ed. Planeta). pinit

A través de Greta –a quien podéis seguir en redes sociales (@greta_godoy) para sumergiros de lleno en la trama-, la autora pretende que jóvenes y adolescentes que sueñan con ser influencers también conozcan las luces y sombras que puede acarrear esta nueva profesión. “Me gustaría que me leyeran tanto adolescentes como personas mayores que no comprenden bien este fenómeno y se están quedando fuera de juego”.

Foto del perfil ficticio de la protagonista en Instagram (@greta_godoy). pinit

Berta asegura que cerrar su cuenta ha sido liberador, pero reconoce que al principio no fue fácil: “Había días en los que me sentía sola. Estaba acostumbrada a vivir con un falso acompañamiento de likes, comentarios y propuestas de colaboraciones, y todo eso te aleja mucho de la realidad. Las cosas importantes no pasan en la vida virtual, pasan en la vida real, y eso es lo que quiero que los jóvenes entiendan”.

A día de hoy el trabajo de Berta continúa vinculado a las redes sociales. Entra a diario en la cuenta de su estudio creativo @Mindlike_studio, y desarrolla estrategias digitales para marcas como Estee Lauder o El corte Inglés, pero reconoce que ha aprendido a “dominar mucho mejor los tiempos”.

@greta_godoy es el perfil ficticio que creó Berta Bernad para los lectores de su novela. pinit

Quienes ya la conocían estarán encantados de reencontrarse con la esencia de aquella Berta que enamoró a miles de personas, y quienes no, entenderán por qué sigue siendo todo un referente aun habiendo borrado todo rastro de su identidad digital. Pero tanto unos como otros descubrirán cómo puede llegar a ser el formar parte de una ilusión llamada “Instagram”.

Una buena dosis de sinceridad que desprende buen gusto y ganas de hacer de este mundo un lugar más bonito, amable y real.