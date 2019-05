30 may 2019

Supera el millón de seguidores en Instagram. Una cifra a la que ha llegado gracias a su trabajo como 'influencer'. Sí, trabajo. Aunque haya quien piense que es divertimento. Una frivolidad. María Pombo (@mariapombo) es uno de los rostros más conocidos en la red social y un reclamo para las marcas. La última en confiar en ella antes de que se convierta en una mujer casada, Orbit, a quien ha prestado su imagen junto al actor Álex González.

Justamente en el evento de la misma pudimos hablar con ella. Lo hicimos los detalles de ese enlace que se celebrará el próximo 22 de junio en Cantabria y que la llevarán a convertirse en la mujer de Pablo Castellano. Pero también de la crítica por la crítica que sufren quienes exponen sus vidas en las redes sociales.

Mujerhoy ¿Qué es lo que te ha llevado a aceptar ser imagen de Orbit?

María Pombo Que una marca como Orbit me tenga en cuenta para ser su imagen, para mí es un orgullo increíble. Además, me identifico mucho con la marca, porque soy una persona que casi siempre estoy sonriendo. No me lo pensé ni un momento cuando me lo propusieron.

Mh Además, este de Orbit es tu último evento como mujer soltera.

M.P. Bueno, a lo mejor hay un par más, pero así grande, este es el último.

Mh. ¿Lo estás organizando sola o tienes ayuda?

M.P. Tengo a dos personas maravillosas, La petit Mafalda, que sin ellas no hubiese sido posible organizar una boda fuera de Madrid por la agenda que tengo.

Mh ¿Por qué Cantabria para la boda?

M.P. Llevo toda la vida veraneando allí y, además, Pablo (Castellano) me pidió matrimonio allí también. Era el sitio.

María Pombo junto a su futuro marido, Pablo Castellano, durante uno de los partidos del pasado Masters de Madrid. pinit gtres.

Mh. ¿Qué papel está jugando el futuro marido?

M.P. Nos estamos dividiendo los prepativos totalmente. Mitad y mitad. No lo estoy haciendo yo, mitad cada uno.

Mh. ¿Cuándo y cómo decidísteis que era momento de dar un paso más?

M.P. Lo decidió él, porque fue completamente sorpresa. Ya llevábamos cuatro años juntos, dos viviendo juntos... Ya sabíamos lo que era la convivencia. Lo decidió ayer y fuimos para adelante.

Mh. ¿Tiene más iniciativa él?

M.P. Bueno, yo creo que nos parecemos mucho. Mitad y mitad en todo, como en los preparativos de la boda.

Mh. Sabes que, después del momento boda, va a llegar otro momento...

M.P. Hijos (risas).

Mi vetsido de novia no se define por ningún estilo, pero voy a sorprender"

Mh. Exacto. ¿Cuánta pereza te da que empiecen a preguntarte por ello?

M.P. (risas) No, nada... Del 1 al 10, un 5. En cuanto a tenerlos, supongo que irá con el tiempo. Nos decidiremos cuando llegue. No creo que planeemos nada por el momento. Ahora nos casamos, disfrutamos del matrimonio, de nuestra nueva etapa juntos y de los proyectos que tenemos

Mh. ¿Qué proyectos?

M.P. Yo tengo dos proyectos grandes, que me apetece un montón que salgan ya. Creo que todavía falta un poquito. Y Pablo está a tope con su empresa. No falta el trabajo, gracias a Dios.

Mh. A pesar de que alguno piensa que esto de ser 'influencer' es...

M.P. Sí, una cosa más efímera, pero, por ahora, no les podemos dar la razón.

Mh. ¿Qué les dirías a los que piensan que esto es un divertimento más que un trabajo?

M.P. Bueno, pues que me cambien su día por el mío y que, al final, me digan si esto es un trabajo o no.

Mh. Vamos a volver a esa boda del 22 de junio. ¿Una pista del vestido?

M.P. ¡Qué difícil! Veo muy complicado que te dé la pista.

Mh. Aunque sea, el estilo, mujer.

M.P. Es que no se define por ningún estilo, no sabría decirte. Lo único que te voy a decir es que voy a sorprender.

María Pombo, imagen de Orbit a menos de un mes de que la veamos vestida de novia. pinit d.r.

Mh. Pero, ¿habrá un solo vestido o vamos a ver cambio?

M.P. Va a haber dos. Uno para entrar en la iglesia, que es con el que siempre he soñado, y otro más cómodo para la fiesta.

Mh. ¿Veremos mucho rostro de 'influencer'?

M.P. Sí, claro, al final es mi vida y parte de mi día a día. Son mi trabajo, pero también parte de mi amistad. Gracias al mundo 'influencer' me gano muchísimas amistades buenísimas y, de hecho, muchas de ellas son testigos en mi boda, como Natalia Coll, María García de Jaime, mi representante, Daniela Rodríguez, que no es 'influencer' pero casi.

Mh. Es verdad que hay quien se lo toma como un mundo muy superficial, pero luego se os ve muy unidas en las redes.

M.P. Es verdad que hay muchas envidias y es un mundo un poco frívolo por el tema de las fotos, los 'likes'... pero si te sabes juntar con esa gente que se alegra por tus logros, que comparte tu estilo de vida y tus valores, al final son unas amigas más.

Mh. ¿Has impuesto un dress code o tienes alguna manía de estilo?

M.P. La gente sabe el estilo de mi boda. Es una boda de noche, supongo que irán de largo. La verdad es que no he puesto ningún 'dress code'. Es verdad que yo creo que la gente sabe cómo ir.

Mh. ¿Habrá guiños al universo 'influencer'?

M.P. No. Creo que no. A lo mejor sí, y no me doy cuenta porque forma parte de mi vida. Algún detallito con marcas que trabajo y que ya son de la familia. Pero ya.

Mi familia me sigue tratando igual, tenga un millón de seguidores o siete"

Mh. ¿Cómo viviste el pasar de ser una persona anónima a ver tu nombre en los titulares?

M.P. Ha sido muy progresivo, no fue un cambio radical de la noche a la mañana. Han sido cuatro años de ir poco a poco, sin cambios drásticos. Si miro atrás, mi vida tampoco a cambiado mucho. Mi vida personal sigue siendo exactamente igual. Lo que pasa es que ahora es más interesante, porque hago cosas que jamás me había imaginado que llegaría a hacer. Mi círculo de amistades es el mismo y mi familia me sigue tratando igual tenga un millón de seguidores o siete. Y me van a decir las cosas cuando me las tengan que decir.

Mh. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser un personaje público?

M.P. Casi todo es bueno. Lo mejor son las oportunidades que te brinda este trabajo; las personas que conoces; los viajes que haces; la variedad de tareas que haces, porque al final no hay un día igual a otro... Y lo peor es que, al final, todo el mundo puede opinar sobre todo, aunque no sepan o crean que sepan, porque lo que suba crea que es mi vida real. Que critiquen, las amenazas y ese tipo de cosas. Pero bueno, es lo de menos.

Mh. ¿La mayor barbaridad que te ha dicho un 'hater'?

M.P. He tenido tantos malos... Uno que mencionó a mi madre y su enfermedad, eso me dolió. Lo demás, que me llamen gorda, fea, si he engordado o adelgazado, si estoy más tonta... me da exactamente igual. Me resbala.

Mh ¿Cómo podemos controlar esas olas de odio incomprensibles en las redes?

M.P. o creo que es la educación que te dan en casa. Meterte detrás de una pantalla a criticar a una persona que ni conoces o a opinar sobre su vida de forma negativa... Si lo haces de una forma constructiva, me parece fenomenal, porque yo siento que mis seguidores son parte de mi vida. Son mis amigos. Por eso entiendo que puedan hacer críticas constructivas y las acepto feliz. Lo que pasa es que las destructivas, de esa gente que ni siquiera te sigue, pero aún así quiere criticar, eso es lo que me molesta.

Mh. ¿Eres de las que bloquea o de las que les deja que echen la bilis?

M.P. Últimamente, bloqueo mucho, porque no me aporta nada. Me dices una cosa que no me aporta, ¿para qué me sigues? Te estoy ayudando a que no me veas. Hay gente que te sigue no porque te quiera, sino por envidia y por llenar sus vidas de vete a saber qué. Dicen que me odian, pero estoy segura de que, a la vez, les gusto.

