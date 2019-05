31 may 2019

Ha triunfado en invierno, en primavera y planea seguir haciéndolo también este verano... El animal print sigue invadiendo las nuevas colecciones y los mejores lookazos de nuestras influencers favoritas. Una de las últimas que se ha animado a incluirlo en uno de sus estilismos ha sido la influencer María Fernández-Rubíes. Pero esta vez su look nos ha vuelto a dejar sin palabras, así que no hemos podido dejar pasarlo desapercibido.

Esta vez se trata de un look que la influencer aún no ha compartido en ninguna de sus publicaciones, pero que sí le hemos visto en uno de sus recientes stories de Instagram y lo cierto es que ¡no puede gustarnos más!

¿La razón? Tiene cuello camisero, simula un look de blusa con falda, incluye diseño drapeado y ajustado en la falda así que estiliza al máximo la figura, incluye bajo con volante y su estampado animal print de serpiente en diferentes tonalidades de verde nos parece lo más.

María Fernández-Rubíes ha lucido este lookazo con vestido animal print en sus recientes stories de Instagram. pinit Instagram.

Así que no nos extraña que sus seguidoras le hayan preguntado por este lookazo que finalmente ha etiquetado en uno de estos stories, en el que hemos averiguado que pertenece a la firma de Ba&Sh. Así que no hemos podido resistirnos a comprobar si aún seguía disponible en la web de la firma y ¡voilá! Lo hemos encontrado ¿La mala noticia? Su precio de 240 euros no es asequible para todos los bolsillos...

Aún así ya cruzamos los dedos para que sea una de las prendas que encontremos con descuento estas rebajas de verano porque ¡sea como sea lo queremos en nuestros armarios!

Vestido mini con estampado animal print en color verde (modelo rackel), 240 euros. pinit Ba&SH.

Para un look de invitada, de diario, de fiesta... ¿Ya has pensado en que looks lo querrás incluir este verano?

