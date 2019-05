31 may 2019

Este verano los brillos y las prendas metalizadas seguirán siendo las protagonistas y es que la mayoría de firmas ya incluyen todo tipo de propuestas repletas de lentejuelas, abalorios y de hilos metalizados perfectas para hacer brillar todos nuestros lookazos incluso en verano.

De hecho, ya hemos localizado una nueva prenda de Zara que hará brillar todos nuestros looks en las noches de verano y que ya promete convertirse en nuestra mejor aliada para los looks de fiesta y de invitada ¡Pero aún hay más! Porque también cuenta con detalle de mangas abullonadas en versión XXL al más puro estilo influencer.

Hablamos de un top con hilo metalizado en tonos dorados que ya promete convertirse en la prenda viral de este verano:

Este top con hilo metalizado y mangas abullonadas de Zara ya promete convertirse en la nueva prenda viral. pinit Zara.

Cuenta además con escote en forma de corazón, uno de los que más estamos viendo esta temporada entre las celebrities y famosas y sin duda uno de los más favorecedores, ya que es ideal para estilizar al máximo la zona del escote y del cuello.

Mangas abullonadas XXL, hilo metalizado, escote en corazón, con diseño ajustado y ¡low cost! Podríamos estar ante la perfección personificada y lo más curioso es que aún sigue disponible en todas las tallas (de la XS a la XL) en la web de Zara y a un precio de 39,95 euros.

Este top cuenta también con otra de las tendencias más favorecedoras de la temporada: el escote en forma de corazón. pinit Zara.

Sea como sea, estamos casi seguras de que no tardará en desaparecer y tardará mucho menos en convertirse en la próxima prenda que arrase entre las influencers esta temporada.

Además también hay disponible una falda mini a juego con la que podrás conseguir ese look perfecto para tu próximo evento.

Top con manga abullonada y detalle de hilo metalizado, 39,95 euros. pinit Zara.

¡Adelántate y no te quedes sin él esta temporada! No podrás decir que no te hemos avisado...

