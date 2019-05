31 may 2019

El olfato de moda de la reina sevillana de los vestidos de invitada da de sí mucho más allá de las fiestas y los eventos formales. De hecho, suele sorprendernos con prendas del low cost que no habían llamado nuestra atención y que, en ella, reaparecen destacadas con una nueva luz. Es el caso de este top de Zara que, en el estilismo de la megatienda gallega quizá no destacaba tanto como en el de Rocío Osorno. Nos encanta cómo lo ha combinado con unos vaqueros mum y un cinturón con hebilla plateada XXL. Sabiduría de moda total.

Top de crochet con rosas bordadas de Zara. pinit ZARA

La verdad es que no entendemos muy bien cómo los estilistas de Zara, verdaderos magos del contraste, decidieran sumergir este maravilloso top en un mar de flores hasta hacerlo casi redundante. La falda que repite el bordado de rosas en su estampado no hace nada por realzarlo, más bien al contrario, Sin embargo, en solitario o combinado con una prenda que no compita por el protagonismo, podemos ver su delicada confección.

Se trata de un top corto de crochet con tirantes y rosas bordadas a contraste. Como Rocío Osorno nos sugiere, va genial con cualquier vaquero, pero también lo vemos con cualquier pantalón con cintura paper bag o pinzas, en lino o algodón, y quizá en color negro. Lo mejor es que el look te va a salir súper barato: el top solo cuesta 19,95 euros.