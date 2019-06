1 jun 2019

No cabe duda de que presentadora y exmodelo Eva González está viviendo una de las primaveras más especiales de su vida. Pero no nos referimos solo alámbito laboral... La familia Rivera-González acaba de celebrar uno de los momentos más bonitos de sus vidas... ¡El bautizo del pequeño Cayetano! Y como no podía ser de otra manera, el especial evento ha tenido lugar en Ronda. Hasta allí se han desplazado los familiares de la pareja, aunque sí se ha echado en falta la presencia de Lucía Rivera, que por motivos laborales en el Primavera Sound, que se celebra en Barcelona este fin de semana, no ha podido asistir.

Era más que esperado que el look elegido por Eva González nos iba a llamarla atención. La expresentadora de 'Marterchef' se ha decantado por un vestido de corte midi en color azul pastel, de cuello cerrado y cinturín a juego con el vestido primaveral. Si estás pensando en hacerte con él, como ya nos hemos planteado nosotras, te gustará saber que lo firma el diseñador Antonio García.

Eva González con vestido de Antonio García. pinit cordon press

Eva, que se convirtió hace tiempo en toda una fuente de inspiración en cuanto a ,oda se refiere, ha querido combinar esta prenda con unas sandalias de pulsera y tacón en color crema. Además, como peinado ha preferido llevar su melena suelta y recoger sutilmente algún mecho tras la oreja. ¡Qué natural! De nuevo nuestra nota es de diez, no se puede tener mejor gusto.