1 jun 2019

Podría decirse que hemos encontrado en Mango el vestido más bonito de los últimos tiempos. Lo tiene todo: de tirantes, abotonado, con el estampado del momento y muy digno de venderse, mínimo, en Dolce & Gabbana. No es que busquemos que nuestros looks parezcan caros cuando no lo son, pero lo cierto es que la firma española ha creado el vestido perfecto para ocasiones especiales que, si sabes añadirle los complementos adecuados, crearás el modelito más envidiable de la temporada pareciendo aún más sofisticado. Porque sí: mientras que en las firmas de alta costura un vestido puede llegar a costarnos 500 euros, este que tenemos delante solo necesita un accesorio para aparentar que no está al alcance de todo el mundo. Cuando en realidad sí lo está...

Se trata de una pieza que acaba de salir a la venta por 39,99 euros. Y el secreto para llevarlo al extremo de la elegancia reside en añadirle justo el complemento que lleva la modelo de Mango. Ni más ni menos. Porque el vestido en sí es bonito, pero si no lo complementamos con un accesorio que llame la atención, no conseguiremos el efecto "caro". El vestido está disponible desde la talla S hasta L. ¡Corre a por él!

Vestido de Mango: 39,99 euros. pinit d.r.

No estamos equivocadas al decir que el complemento es fundamental en el look... Actualmente no hay stock, así que habrá que ponerse a la espera para poder adquirilo lo antes posible. Solo cuesta 15,99 euros y será un fondo de armario para cualquier temporada. Creemos que estamos ante un look que no vamos a dejar escapar... ¡Lo tiene todo para que se giren a mirarnos!