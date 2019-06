1 jun 2019

Si algo no debe preocuparnos a la hora de visitar Santorini son los modelitos que elijamos. Todas las fachadas de las casas y hoteles de esta ciudad griega son blancos, así que con cualquier color estaremos radiantes. ¿No nos crees? Solo hay que ver el Instagram de la influencer Dulceida, que ha pasado unos días de vacaciones junto a su mujer y nos ha deleitado con varios looks. Y no hablamos del top beige con truco que causó furor en redes...

Aida Domènech no ha podido resistirse a uno de los monos más vendidos de Zara. Afortunadamente podemos adquirirlo en todas las tallas, desde la XS hasta la L, pero no sabemos cuánto tiempo más durará disponible a juzgar por lo bien que lo luce ella. Se trata del modelo con estampado floral que tiene el escote más bonito de todos. Y, por supuesto, no solo el estampado es tendencial... Su manga corta abullonada es lo que más nos llama la atención. ¡Cuánto volumen a nuestro cuerpo!

Aunque Dulceida luce marcas de alta costura, especialmente en sus accesorios, solemos copiarle los looks donde se cuelan firmas low cost como Zara, Asos o Shein. Este mono que tanto nos ha gustado está disponible por 39,95 euros en el gigante de Inditex y no dudamos ni por un momento que se trata de una de las mejroes compras de la temporada.