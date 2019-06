4 jun 2019

Alba Díaz se ha convertido en poco tiempo en una de las influencers más camaleónicas de Instagram. Su estilo relajado y desenfadado nos inspira looks de diario que son una apuesta ganadora y nos desvela trucos a la hora de vestir que no nos dejan indiferentes. ¿Las pruebas? El día que mostró cómo llevar los jean mom para que hagan tipazo o el día que hizo que un total look negro no fuese aburrido gracias a una camisa estampada.

Ahora nos ha vuelto a crear una nueva necesidad con una prenda super versátil que no querrás quitarte en todo el verano: una falda pareo low cost. Y no solo porque siente de maravilla, sea cómoda, fresquita y cueste muy poco, sino porque la vas poder combinar incluso con deportivas, como ha hecho la hija de Vicky Martín Berrocal.

Alba ha compartido un lookazo compuesto por una falda fluida de Zara (39,95 euros), de cierre cruzado tipo pareo con lazada que se adapta a cualquier figura, abertura delantera y estampado de flores en tonos rojos, rosas y morados, unas zapatillas blancas y un crop top básico de Levis, también blanco.

La falda está disponible en todas las tallas de la XS a la XL y podrás utilizar tanto para el día a día como para los eventos más especiales si la combinas con una blusa de mangas abullonadas y unas sandalias de tacón como propone la web del gigante de Inditex. ¡Corre antes de que se adelanten las influencers y se agote!

La falda pareo de Zara con estampado de flores que ha lucido Alba Díaz en Instagram. (39,95 euros). pinit zara

