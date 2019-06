5 jun 2019

Sí, el low cost está plagado de tops baratos que son una auténtica fantasía, pero en muchas ocasiones son tan especiales que no sabemos con qué otra prenda podría estar en sintonía. ¿Una falda midi? ¿Unos pantalones palazzo? ¿Unos short denim? Mery Turiel nos ha vuelto a dar una lección de estilo con un conjunto que nunca se nos hubiera ocurrido hasta ahora.

La influencer ha arrasado en Instagram con un un look ultrasexy que ha enloquecido a sus fans. Y no nos extraña, se trata de la inspiración perfecta para tus outfits de fiesta gracias a dos prendas que cuestan muy poco y que sientan de maravilla.

Apunta: un top negro de la nueva colección de fiesta de Zara que se caracteriza por su gran nudo en forma de lazo en la parte delantera y su corte asimétrico, y que nunca hubiéramos combinado con unos short básicos fluidos también de color negro con volantes y con el largo perfecto para una máxima comodidad.

Una total look negro con el que sin duda podrás presumir de tipazo por muy poco. El top, que está disponible solo para las fortunadas que tengan la talla M y L (¡corre antes de que se agote!) cuesta 29,95 euros y podrás sacarle partido en cualquier ocasión especial.

Cuerpo cropped nudo en color negro de Zara. (29,95 euros). pinit zara

Los short cuestan 19,95 euros y están disponibles en todas las tallas, un básico de fondo de armario que no te vas a quitar en todo el verano. ¡Después no digas que no tienes ropa de fiesta!

Short negro con volantes de Zara. (19,95 euros). pinit zara

