6 jun 2019

Paula Echevarría ha dejado por un día de lado los vestidos más bonitos de su armario (como el retro de botones y estampado de rayas o el amarillo de Mango que agotó en tan solo unas horas después de lucirlo en Instagram) para presumir de tipazo con un traje de un color que es tendencia esta temporada, que cuesta muy poco y que es perfecto para sobrevivir a las noches de verano en las que bajen las temperaturas.

La actriz ha compartido una imagen en Instagram Stories con un outfit que vas a querer en tu armario. Porque no hay prendas más versátiles que una blazer y un pantalón paperbag con los que poder jugar y sacar partido juntos o por separado.

Paula Echevarría las ha combinado con una camiseta básica blanca de Betty Boop (De Bershka: 12,99 euros). y unas zapatillas también blancas de Adidas para restarle sobriedad al traje, pero si cierras la americana fluida y cambias el calzado por unas sandalias finas de tacón conseguiras el perfecto look de invitada que tanto llevas buscando en solo unos minutos. Gracias al tono verde menta darás un toque de personalidad a tu estilo y potenciarás tu bronceado.

Si tú también has sentido un flechazo con este look tan cómodo apunta: blazer con manga rolled up (29,99 euros), disponible en todas las tallas y diferentes colores.

Blazer con manga rolled up verde menta de Bershka. (29,99 euros). pinit Bershka

Pantalón paper bag con cinturón que se adapta cualquier figura y adelgaza, (19,99 euros).

Pantalón paper bag en tono verde menta de Bershka. (19,99 euros). pinit bershka

¡Corre antes de que se agote!

