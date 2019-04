1 abr 2019

Compartir en google plus

Si hay una famosa que sabe cómo salir bien en las fotos de Instagram, esa es Paula Echevarría. Conoce a la perfección cuáles son las poses que mejor le funcionan, y además, la actriz elige siempre looks infalibles con los que nos inspira y nos da mil ideas geniales para combinar tendencias y básicos. Por si fuera poco, se ha convertido en una auténtica maestra a la hora de elegir las prendas y complementos con los que potenciar su físico, y en su último look encontramos la mejor prueba.

Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 1 Abr, 2019 a las 4:01 PDT

Paula Echevarría ha compartido en su cuenta de Instagram un look 'casual chic' en el que todo funciona: una combinación de básicos de fondo de armario como una camiseta de rayas marineras con unos vaqueros pitillo negros de Stradivarius, una maravillosa blazer con detalles bordados de The Extreme Collection y los que se han convertido en protagonistas inesperados de este look de inspiración 'working girl', sus zapatos de Más34.

No es la primera vez que vemos a Paula Echevarría con el modelo Manuela de Más34 (están rebajados a 103.20 euros), un stiletto de ante negro con tacón de ocho centímetros que crea un efecto súper favorecedor en nuestra silueta gracias a su horma con empeine muy estrecho y abierto, pero este detalle, combinado con unos jeans 'skinny' también en negro como los que lleva, hace que sus piernas parezcan más largas y estilizadas. Y, en definitiva, Paula Echevarría consigue parecer más alta y delgada... aunque no necesite ningún 'truco de estilo' para presumir de tipazo.

También te interesa...

- Paula Echevarría ya tiene las zapatillas que querrán los fans de 'Juego de Tronos'

- Paula Echevarría ya tiene las zapatillas de Cristina Pedroche

- Paula Echevarría y el look más original con la falda de leopardo favorita de las 'influencers'