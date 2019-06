11 jun 2019

Con sus casi tres millones de seguidores, Paula Echevarría se ha convertido en una de las famosas más influyentes en Instagram o lo que es lo mismo, un milagro caído del cielo para todas las marcas que se publicitan en su cuenta. Porque Paula no convierte en oro todo lo que toca, más bien lo hace desaparecer, como el mono de lunares de Mango o la chaqueta verde militar más práctica de Stradivarius que se agotó en solo unas horas.

Ahora ha ocurrido lo mismo con su último look y uno de los más deseados: vestido mini rojo cruzado tipo pareo de Mioh y unas sandalias blancas tipo pala con tacón cuadrado, la mejor elección de la actriz. Eran cómodas, bonitas y muy baratas. Mango las rebajó de 29,99 euros a 19,99 euros. Y sí, has leído "eran". Porque ya no están disponibles en la página web en ninguna talla de la 35 a la 42 ni en color negro.

La buena noticia es que planean volver y desde ya puedes apuntarte a la lista de espera online para que te manden una notificación cuando repongan el stock. Mientras tanto, hemos buscado sandalias alternativas (blancas, por supuesto) también de Mango para las más impacientes que son pura tendencia y que van a elevar tus looks a otro nivel.

De entre todas las tendencias en calzado que se van a llevar este verano, las sandalias destalonadas ganan la partida. Da igual cómo sea el grosor del tacón y su forma (fino, ancho, cuadrado o redondo), lo importante es que tenga la altura justa, de 5 a 7 centímetros para alargar las piernas, realzar el culo y no perder esa comodidad que tanto nos cuesta encontrar en tacones con más longitud.

Además es un calzado súper versátil que podrás combinar con tus jeans favoritos en el día a día para ir a trabajar o con un vestido elegante y sofisticado para crear un look de invitada de 10. Estas tres opciones de Mango también será la mejor compra que hagas. ¡Palabra de Paula Echevarría!

Sandalia nudo de piel con tacón cuadrado. En Mango. (49,99 euros). pinit mango

Sandalia dedo de piel con tacón de Mango. (39,99 euros). pinit mango

Sandalias tiras de piel con tacón tipo cuña. (49,99 euros). pinit mango

