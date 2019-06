12 jun 2019

Paula Echevarría ya ha dado por estrenado el verano, aunque en la mayoría de comunidades se esté resistiendo a aparecer. Esto la actriz nos lo ha estado demostrando con la mayoría de sus últimos lookazos compartidos en Instagram y que ya se han convertido en una auténtica inspiración para nuestros looks más veraniegos. Esto exactamente fue lo que nos pasó con su lookazo de invitada más sexy con bañador incluido y ahora nos ha vuelto a pasar con su total look de Mango.

Pero no solo tiene que ver con ese mono corto y cruzado con cinturón que la actriz ha lucido de Mango y que nos encanta sobre todo para unirnos a uno de los colores que más está arrasando entre las influencers, sino por dos de sus complementos. Y sí, hablamos de un bolso y de una riñonera también de Mango, que la actriz no ha dudado en añadir en el mismo look.

De hecho este detalle tiene todas las papeletas para convertirse en la nueva tendencia en Instagram y no solo porque lo haya llevado la it girl, sino porque podría ser la solución perfecta para cuando un bolso mini como el que ha lucido ella se nos queda pequeño y necesitamos llevar más cosas con nosotras. Está bien... también podríamos optar por un bolso más grande, pero sin duda el resultado no sería el mismo:

Además la influencer no ha dudado en combinar dos modelos muy compatibles, por un lado una riñonera negra, redonda y con estampado de coco en color negro y por el otro un bolso del mismo color, también redondo y troquelado ¡Todo un acierto!

Lo que no tenemos tan claro es que el cinturón que incluye este mono corto que ha lucido Paula Echevarría sea todo comodidad en combinación con la riñonera, pero en cuanto a lo demás, está claro que la actriz ha vuelto a dar con uno de esos looks originales y llenos de estilazo que ya promete convertirse en el nuevo look más copiado.

Paula Echevarría ha combinado cinturón, riñonera y bolso en un mismo look. pinit Paula Echevarría (blog)

Prueba de ello es que este mono blanco que le hemos visto ya se encuentra agotado en la mayoría de tallas en la web de Mango y no nos extraña porque ¡su precio es de solo 29,99 euros!

Mono corto cruzado, 39,99 euros. pinit Mango.

En cuanto a la riñonera y al bolso estamos seguras de que no tardarán en desaparecer de la web. Así que si tú también quieres hacerte con ellos ¡date prisa!

1. Bolso redondo troquelado, 29,99 euros / 2. Riñonera coco 19,99 euros. pinit Mango.

¿Te atreverías a combinarlos juntos en un mismo look como ha hecho Paula? El debate no ha hecho más que empezar...

