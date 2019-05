10 may 2019

Las primeras propuestas de moda de baño han comenzado de la mano de Calzedonia. La firma celebró ayer en Ibiza su desfile con esas nuevas propuestas de bikinis, bañadores y prendas muy playeras que nos han hecho volver a soñar con el verano y con ese primer chapuzón en la playa. Pero, sin duda, lo más inspirador del desfile, fueron esos lookazos de invitada con los que nos sorprendieron Paula Echevarría, Sara Carbonero y la modelo Ariadne Artiles. Tres invitadas de lujo que pusieron el broche de oro a esta nueva colección de la firma y de las que no hemos podido evitar pararnos a fichar sus estilismos. Concretamente el que nos propuso Paula Echevarría, ya se ha convertido en nuestra nueva inspiración esta temporada.

La actriz apostó, al igual que Sara Carbonero, por un look monocolor en negro súper favorecedor y muy sexy. De hecho, nos encantó ese bañador con escotazo de Calzedonia que Paula Echevarría convirtió en el body de fiesta perfecto.

Paula Echevarría optó por convertir este nuevo bañador de Calzedonia en el body de fiesta perfecto y con escotazo incluído. pinit Gtres.

¿Cómo lo consiguió? La clave han sido esas dos prendas con las que la it girl combinó dicha pieza de baño: una blazer negra con hombreras marcadas y una falda midi de tul moteado con lascas de azabache, ambas prendas de la firma de Vicky Martín Berrocal (Victoria), a la que ya ha recurrido en otras ocasiones la influencer.

Paula Echevarría se decantó por combinar su bañador de Calzedonia con una falda y una blazer de Victoria. pinit Gtres.

No nos cabe duda, de que la it girl ha vuelto a acertar de pleno con este LOOKAZO con mayúsculas que ya nos planteamos copiar para nuestros looks de fiesta esta temporada. Así que no queremos arriesgarnos a quedarnos sin ese bañador tan sexy e ideal de la firma, por eso ya lo hemos fichado en la nueva colección que ya está disponible en la web.

Bañador Anna con escote en pico y en color negro, 59 euros. pinit Calzedonia.

Su precio es de 59 euros y ya promete ser una de las primeras prendas de baño en desaparecer en tiempo record de la web de la firma ¿Te atreves a convertirlo en tu body de fiesta perfecto esta temporada?

