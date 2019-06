14 jun 2019

Cuando Massimo Dutti lanzó su colección de primavera, tuvimos un flechazo y nos enamoramos del que, entonces, era el vestido más bonito de la temporada. Ahora, con el verano en ciernes, volvemos a encontrar en la firma de Inditex la prenda más especial que veremos en tienda los próximos meses y en la que, sin duda, merece la pena invertir.

De largo midi y silueta 'slim', en color crudo, con tirantes trenzados y un maravilloso crochet de algodón 100% que termina en flecos, este vestido de Massimo Dutti nos ha robado el corazón en la redacción de moda de Mujerhoy.com por los mil y un usos que podremos darle este verano para rentabilizar los 119 euros que cuesta.

Sin duda nos lo pondríamos como vestido de novia bohemia para una boda en la playa, con una gran pamela y los pies descalzos; pero si aterrizamos en la realidad de nuestro día a día, es perfecto para llevar con sandalia plana y un maxi capazo en el 'after beach', pero también con unas cuñas de esparto y un bolso de conchas y unos pendientes imponentes para nuestras citas de noche 'casual chic'.

Su silueta 'slim' se adapta a todos los cuerpos y potencia nuestras curvas, pero al no ser demasiado ajustado, es perfecto para disimular esos volúmenes que no hemos sido capaces de esculpir durante el año de gimnasio. Además, si aprovechas a estrenarlo después de unos días de sol, potenciará tu bronceado y te hará parecer más morena. ¿A que ahora no te parecen tan caros los casi 120 euros que cuesta?

