19 jun 2019

No hay fondo de armario completo sin, al menos, un little black dress. El vestido negro y corto es un clásico que no se baja de la tendencia, aunque cada temporada nos lo devuelva actualizado para proyectar las claves de cada tiempo. El que ha elegido Mery Turiel forma parte de la colección de verano Imperial Fashion y posee dos claves de estilo muy definidas: una silueta ajustadísima y una asimetría que remite a la década de los ochenta, que encontramos en los vestidos de diseñadores como Hedi Slimane, ahora al frente de Celine, o Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent. Mery tiene muy buen ojo.

Un vestido con asimetría de Zara que, en realidad, es un mono.

Si te encanta el vestido de Mery Turiel, puedes elegirlo en negro, color coral o rosa claro, pero tendrás que desembolsar 124 euros para hacerte con él. A ver: el precio no es tanto si no eres una compradora compulsiva, pero si te gusta comprar cada semana, igual el desembolso se sale un poco de los previsto. Por suerte, podemos encontrar en el low cost tres minivestidos negros a precio accesible que también apuestan por las asimetrías. Son más ligeros y están menos decorados, pero podrás llevarlos sin problemas en las noches de terrazeo.

Un precioso vestido de H&M con tres volantes adornando el escote.

Nuestra primera opción parece un minivestido, pero es en realidad un cortísimo mono (mucho más cómodo) con escote asimétrico y un volante del hombro a la cintura (Zara, 25,95 euros). Nuestro segundo vestido también apuesta por los volantes para conseguir ese efecto volumen asimétrico que tanto nos gusta del diseño favorito de Mery Turiel: se trata de un vestido de H&M con trs volantes en el escote (39,99 euros).

El má sencillo de los vestidos, con un solo tirante y lazo. Es de H&M.

El último sencillo es el más sencillo, aunque mantiene el juego de asimetrías que también posee el diseño favorito de Mery Turiel. Aquí, el tejido de punto grueso es protagonista, junto a ese tirante solitario que se adorna de una lazada sobre el hombro. Simple, pero efectivo. Va forrado y es de H&M (34,99 euros).