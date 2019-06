24 jun 2019

Encontrar ese vestido blanco perfecto que nos sirva para todo el verano es el sueño de todas nosotras, pero no es una tarea sencilla sobre todo porque encontrar uno que nos favorezca, sea cómodo, se adapte tanto a la oficina como a la playa y que tenga ese toque romántico que tanto nos gusta para Instagram, no siempre está al alcance de nuestros bolsillos o directamente no damos con él. Pero tenemos que decirte que la influencer Marta Riumbau nos lo ha puesto fácil con uno de sus últimos lookazos.

Tanto es así que podemos asegurarte que este vestido que le hemos fichado en Instagram ya se ha ido directo a nuestra lista de deseos por varias razones: es largo, tiene detalle de maxi volantes por toda la falda, mangas abullonadas, tiene escote recto que favorece a todas las mujeres (ya tengamos mucho o poco pecho) y cuenta con estampado de rayas verticales así que te hará parecer más delgada. ¡Lo tiene todo!

"Tengo una obsesión por este tipo de vestidos largos más románticos" ha revelado la influencer en dicha publicación. Lo cierto es que nosotras desde este momento también nos hemos obsesionado con este vestido que es la perfección personificada para este verano.

Y no solo por su diseño, sino porque ahora en plena ola de calor nos parece una opción perfecta para ir a la oficina e ir fresquitas durante todo el día sin renunciar al estilazo. Nos lo imaginamos con unas sandalias sencillas de tiras, un bolso estilo working y un moño top knot pulido para un día en la oficina, pero también con uno de esos bolsos de yute para un día de playa o para nuestras vacaciones de verano... ¡Puede con todo!

Vestido largo con volante y manga abombada a rayas, 44,99 euros. pinit Asos.

Además hacerte con él solo te costará 44,99 euros y aún está disponible en la mayoría de tallas, pero te informamos de que muchas ya están desapareciendo en la web de Asos. Así que nuestro consejo es que te des prisa ¡antes de que vuele por completo!

¿Ya estás pensando en hacerte con él este verano?

